07 Şubat 2021, Pazar

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Erzurumspor 1-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erzurum'da puanlar paylaşıldı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında evinde çok kritik karşılaşmada Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

'in 24. haftasında sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golünü penatıdan Aatif Chahechouhe kaydetti.

Konuk takımın golü ise İlhan Parlak'tan geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 22 yaparken, konuk takım 24 puana yükseldi.

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