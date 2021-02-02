02 Şubat 2021, Salı

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

Süper Lig'in 23. haftasında ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 2 Şubat Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11

Çaykur Rizespor: Gökhan, , , , , , Djokovic, , Michalak, ,

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, , , , , Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Thelin

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