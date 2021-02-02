Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 2 Şubat Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah Durak, Moroziuk, Emin Dilaver, Meriah, Donsah, Djokovic, Onur Bulut, Michalak, Boldrin, Samudio

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Anıl Koç, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Thelin

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