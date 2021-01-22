22 Ocak 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig'de 21. haftanın programı belli oldu!

Süper Lig'de 21. haftanın programı belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

'nun () resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'de 21. haftanın maç programı ve hakemleri belli oldu. İşte detaylar...

(), 'in 21. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Ocak Cumartesi:

16.00 - Trabzonspor:

19.00 - :

24 Ocak Pazar:

13.30 - Fraport-:

16.00 - Galatasaray:

16.00 Yukatel Denizlispor - :

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

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