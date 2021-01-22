Son dakika: Süper Lig'de 21. haftanın programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de 21. haftanın maç programı ve hakemleri belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
23 Ocak Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
24 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan
25 Ocak Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy
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