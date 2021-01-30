30 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa 0-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kayserispor son dakikada güldü!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında , deplasmanda 'yı 'un uzatma dakikalarında attığı tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'in 22. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 90+4. dakikada 'un attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Haddadi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol etti. Yusuf'un çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

13. dakikada ani gelişen atağında , orta sahada topla buluştuktan sonra takımını atağa çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahasına yakın bir bölgede pasını Campanharo'ya verdi. Campanharo'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci 'dan döndü.

22. dakikada Hes Kablo Kayserispor önemli bir fırsattan faydalanamadı. 'ın tek pasında topla buluşan Maglica, Haddadi'den sıyrıldıktan sonra hızla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına girdi. Maglica, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

45. dakikada Avramovski, sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda bulunan Maglica'nın yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran kale çizgisi üzerinde 2 hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

71. dakikada Aytaç Kara'nın Muhar'a yaptığı baskıyla topu önünde bulan Hajradinovic, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Hodzic'in koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kontrol etti.

90+1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Hodzic'in savunmanın arkasına pasında sol çaprazda topla buluşan Varga'nın çıkardığı şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde altı pasın içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok'un arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kayseri ekibi, puanını 22 yaptı. Ligde 10. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.

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