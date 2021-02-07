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Denizlispor Antalyaspor maçı CANLI

Denizlispor - Antalyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: , , , , , , , , , , Rodallega

ANTALYASPOR: , , , , Eren, Fredy, Hakan, Imeri, Sam, Gökdeniz, Orgill

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