Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Diskerud, Ahmed Yasin, Sagal, Rodallega

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Ersan, Kudriashov, Eren, Fredy, Hakan, Imeri, Sam, Gökdeniz, Orgill

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