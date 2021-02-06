Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 52. dakikada Jimmy Durmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Turuncu-lacivertilerde Giuliano, 19. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Breziyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaram maçında da bir penaltı kaçırmıştı.

Başakşehir bu sonuçla 24 puanda kalarak 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. galibiyetini alan Karagümrük ise puanını 35'e yükselterek 7. sırada kendine yer buldu.

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