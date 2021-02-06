06 Şubat 2021, Cumartesi

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Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir evinde kayıp!
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 24. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 52. dakikada Jimmy Durmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Turuncu-lacivertilerde , 19. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Breziyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaram maçında da bir penaltı kaçırmıştı.

Başakşehir bu sonuçla 24 puanda kalarak 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. galibiyetini alan Karagümrük ise puanını 35'e yükselterek 7. sırada kendine yer buldu.

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