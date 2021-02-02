Son dakika: Hatayspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında detayları öğrenmek isteyen futbolseverler merakla araştırma yapıyor. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Billong, Yusuf, Popov, Mesut Çaytemel, Ruben, Aabid, Selim, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Osayi Samuel Valencia, Thiam

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

MESUT ÖZİL KADRODA

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Hatayspor mücadelesinde ilk maçına çıkması bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, maç eksiğinin bulunması sebebiyle bir süredir yükleme antrenmanları yapıyordu. Dün dinlendirilen Mesut Özil'in sarı-lacivertli forma ile ilk kez Hatayspor maç kadrosunda yer alması ve ilk 11 olmasa da sonradan görev alması bekleniyor.

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