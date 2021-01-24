24 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor 1-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karagümrük Denizli'yi deplasmanda devirdi
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında Karagümrük, deplasmanda Denizlispor'u Borini ve Ndao'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fatih Karagümrük, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 44. dakikada Fabio Borini ve 78. dakikada Alassane Ndao'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın tek golüyse 87. dakikada Mikkel Diskerud'dan geldi.

Karagümrük bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Yeni Malatyaspor-Galatasaray | CANLI Yeni Malatyaspor-Galatasaray | CANLI
Konya'da gol sesi çıkmadı Konya'da gol sesi çıkmadı
Başakşehir evinde Rize'ye takıldı! Başakşehir evinde Rize'ye takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör