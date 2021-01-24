Süper Lig'in 21. haftasında Karagümrük, deplasmanda Denizlispor'u Borini ve Ndao'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fatih Karagümrük, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 44. dakikada Fabio Borini ve 78. dakikada Alassane Ndao'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın tek golüyse 87. dakikada Mikkel Diskerud'dan geldi.

Karagümrük bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı.

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