Antalyaspor-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Eren, Nuri, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, Nkodou, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR 50. KEZ

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ERSUN YANAL 700. MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş mücadelesiyle kariyerinde 700'üncü karşılaşmasına çıkacak. Süper Lig'de ilk olarak 1995-1996'da Denizlispor'da görev yapan Ersun Yanal, Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor'u, 1. Lig'de de Yeni Salihlispor ve Denizlispor'u çalıştırdı.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Beşiktaş maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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