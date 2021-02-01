01 Şubat 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de 23. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı!

23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

, 'in 23. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. - müsabakasına atandı. İşte tüm detaylar...

resmi sitesinden 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte haftanın öne çıkan karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler:

Galatasaray - Başakşehir: Arda Kardeşler

Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

Trabzonspor - Denizlispor :Tugay Kaan Numanoğlu

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