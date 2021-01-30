30 Ocak 2021, Cumartesi

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Kasımpaşa-Kayserispor | CANLI

Kasımpaşa-Kayserispor | CANLI
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ile Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 22. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa ile Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....



KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur, Aziz Behich, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Maglica, Henrique

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