Beşiktaş Göztepe maçı CANLI
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayan Beşiktaş - Göztepe maçın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği ama Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil etmediği Francisco Montero'nun yerine Welinton'u ilk 11'de sahaya sürdü.
Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Göztepe maçında yedek soyundurdu. Yalçın, Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Fabrice N'Sakala'ya şans verirken, orta sahanın sağında da Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Domagoj Vida ve Bernard Mensah Göztepe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise ayrıca Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yer aldı.
ÜNAL KARAMAN GÖZTEPE BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı.
Karaman, İlhan Palut'un görevinden ayrılmasının ardından Göztepe Kulübü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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