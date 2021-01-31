Süper Lig'in 22. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor ile Ankaragücü, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 64. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Öte yandan BB Erzurumspor'da Petrus Boumal, 73. dakikada, Başkent ekibinde ise Endri Çekici 90+8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkararak 18. sıraya yükseldi. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Ankaragücü ise 18 puanla 20. sıraya geriledi.

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