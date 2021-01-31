31 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

BB Erzurumspor 1-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurum'dan kritik galibiyet!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta , sahasında MKE 'nü 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'in 22. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 64. dakikada 'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Öte yandan BB Erzurumspor'da , 73. dakikada, Başkent ekibinde ise Endri Çekici 90+8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkararak 18. sıraya yükseldi. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Ankaragücü ise 18 puanla 20. sıraya geriledi.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
İşte Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'de biten transferler!
Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör