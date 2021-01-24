Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Çalık, Barış Yardımcı, Abdulkerim Bardakcı, Skubic, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Diomande, Kravets.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Jahovic.

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