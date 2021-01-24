24 Ocak 2021, Pazar

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Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Eray Birniçan, , Barış Yardımcı, Abdulkerim Bardakcı, , , Jevtovic, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Diomande, Kravets.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, , , Kudryashov, Hakan Özmert, , Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Jahovic.

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