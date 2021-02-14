Galatasaray-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Fernandes, Kerem, Babel, Mostafa.

Kasımpaşa: Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadadi, Tosic, Brecka, Hadergjonaj, Aytaç, Hajradinovic, Bistrovic, Hodzic, Koomson, Thelin.

34. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 66 golüne, lacivert-beyazlılar 30 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0'lık skorla almıştı.

SON 10 MAÇTA BERABERLİK YOK

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.

LİGDE 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 5 maçta sahadan galip ayrılan taraf oldu. Ligde son olarak Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.

EVİNDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 8 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ligde son olarak Başakşehir'i yenmişti.

BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

EKSİKLER

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a Fenerbahçe derbisinde sonrası soyunma odasındaki görüntülerden dolayı 2 maç men cezası vermişti. 34 yaşındaki futbolcu cezasının ilkini Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a karşı çekti. Cezası bulunan bir diğer futbolcu Oğulcan Çağlayan da kadroda bulunmayacak. Sakatlıkları bulunan Cezayirli futbolcu Sofinae Feghouli ile Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi yer alamayacak. Korona virüs testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu'nun karantina süreci devam ediyor.

MOSTAFA MOHAMED TAKIMA ALIŞTI

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı futbolcu, yeni takımı ile çıktığı 3 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mphamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de 1 gol attı.

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Galatasaray ile Kasımpaşa'nın oynanacağı maçın saati ilk olarak 19.00 olarak açıklanmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada maç saatinde yoğun kar yağışı beklenmesinden kaynaklı olarak iki takımın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuru kabul edildi ve karşılaşma aynı gün saat 16.00'ya alındı. Müsabaka saatinde kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığının da 0 derece olması bekleniyor.

ERKAN ÖZDAMAR YÖNETECEK

Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 10 maç yönetti. Bu maçların 5'ini ev sahibi, 3'ünü ise deplasman takımları kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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