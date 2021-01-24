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Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Hatayspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Mirallas, Maxim, Günay, Dicko

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Santos, Billong, Mesut, Mert, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Denizlispor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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