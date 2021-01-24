Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gaziantep FK ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Hatayspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Mirallas, Maxim, Günay, Dicko

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Santos, Billong, Mesut, Mert, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

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