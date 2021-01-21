21 Ocak 2021, Perşembe

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Sivasspor-Fenerbahçe maçına dair tüm bilgiler!
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında zirveye ortak olan , Demir Grup deplasmanında sahneye çıkıyor. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi bulunurken, Yiğidolar'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sürüyor. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Demir Grup ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

FENERBAHÇE: Altay, Sangare, Sadık (Serdar), Caner (Novak), Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı 21 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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