Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Armin Hodzic ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, rakibini 22. dakikada Armin Hodzic ve 33. dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Alanyaspor'un tek golünü ise 39. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas kaydetti.
Öte yandan konuk takımda Usame Haddadi, 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
ALANYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Evren, Hadadi, Aytaç, Sadıku, Yusuf, Varga, Thelin, Hodzic
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