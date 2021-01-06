06 Ocak 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gençlerbirliği evinde kazandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Gençlerbirliği 'in 17. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

'in 17. haftasında Gençlerbirliği evinde Hatayspor'u ağırladı. Başkent ekibi geriyi düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.
Gençlerbirliği'nin gollerini; 45 ve 54. dakikalrda penaltıdan kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise Aaron Boupendza'dan geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kartal Larin'le liderliğe kanatlandı! Kartal Larin'le liderliğe kanatlandı!
Antalyaspor 3 hafta sonra kazandı! Antalyaspor 3 hafta sonra kazandı!
Kartal zirveyi sağlama aldı! işte güncel puan durumu Kartal zirveyi sağlama aldı! işte güncel puan durumu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör