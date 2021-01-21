Son dakika: Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, DG Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı 21 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak

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