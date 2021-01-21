21 Ocak 2021, Perşembe

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Son dakika: Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Sivasspor - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Yalçın, Aaron, Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, , , Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, , Yatabare

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, , , , , Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı 21 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak

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