Son dakika: Fenerbahçe - Ankaragücü maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi

103. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 103. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 188 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 69 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşılaştı.

Evinde 37 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 114, MKE Ankaragücü ise 37 gol attı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

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