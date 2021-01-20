Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşıyor. Galatasaray - Denizlispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Denizlispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan Galatasaray - Denizlispor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega

41. RANDEVU

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon Denizli'de oynanan karşılaşmada Denizlispor 2-0 galip gelirken, İstanbul'daki mücadeleyi de Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

LUYINDAMA İLE BELHANDA SINIRDA

Galatasaray'da Denizlispor müsabakası öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda, maçta sarı kart görmeleri halinde deplasmandaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.

6 EKSİK

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Senegalli golcü Mbaye Diagne, Denizli karşısında forma giyemedi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Yılbaşı gecesi talihsiz bir olay yaşayan ve yaralanan Omar Elabdellaoui de kadroda yok.

LİGDE EVİNDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Bu müsabakanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan iç sahada son olarak Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yenmişti.

SUAT ARSLANBOĞA YÖNETİYOR

Galatasaray - Denizlispor mücadelesini hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak. Eskişehir Bölgesi hakemi olan Suat Arslanboğa, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu maçların 42'sini ev sahibi, 23'ünü deplasman takımları kazanırken, 30 maç ise berabere sona erdi.

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