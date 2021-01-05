05 Ocak 2021, Salı

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Şampiyonluk oranları güncellendi!
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte 17. haftada , ve 'ın şampiyonluk oranları...

'de şampiyonluk oranları güncellendi. 17. haftada 2.65 oranla şampiyonluğun favorisi olarak görülürken, 2.90 oranla ikinci, ise 3.00 oranla üçüncü sırada. 3 büyükler haricinde 'a 13.00, 'a 25.00 ve 'ya 40.00 oran verildi.

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