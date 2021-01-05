Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte 17. haftada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. 17. haftada Fenerbahçe 2.65 oranla şampiyonluğun favorisi olarak görülürken, Beşiktaş 2.90 oranla ikinci, Galatasaray ise 3.00 oranla üçüncü sırada. 3 büyükler haricinde Alanyaspor'a 13.00, Trabzonspor'a 25.00 ve Gaziantep FK'ya 40.00 oran verildi.

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