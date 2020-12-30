30 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Denizlispor'da Ismail Aissati ile yollar ayrıldı

Denizlispor'da flaş ayrılık!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

ekiplerinden Denizlispor ile yollarını ayırdı.

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Kadroya katılacak isimler kadar, gönderilecek oyuncular da belli olmaya başlarken, flaş bir ayrılık yaşandı.

Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu Türkiye'de daha önce Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor formaları giymiş, 2018 yılında 60 bin Euro bonservis bedeliyle Denizlispor'a imza atmıştı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi... Sert tepki! "Eğer o golü Beşiktaş yeseydi..."
Transferde piyango! Fenerbahçe... Transferde piyango! Fenerbahçe...
Süper Lig'de 16. haftanın programı belli oldu! Süper Lig'de 16. haftanın programı belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör