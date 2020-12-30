Denizlispor'da Ismail Aissati ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Ismail Aissati ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Kadroya katılacak isimler kadar, gönderilecek oyuncular da belli olmaya başlarken, flaş bir ayrılık yaşandı.

Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Ismail Aissati ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu Türkiye'de daha önce Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor formaları giymiş, 2018 yılında 60 bin Euro bonservis bedeliyle Denizlispor'a imza atmıştı.

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