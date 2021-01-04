Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe Alanyaspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte diğer karşılaşmaların hakemleri...

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın maçı Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev alacak. 17. haftadaki diğer karşılaşmaların hakem kadrosu şu şekilde;

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