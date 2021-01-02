Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Başkent temsilcisi 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 16. hafta maçında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lukasik, 37'de Paintsil (pen.) ve 88'de Borven kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 76. dakikada Ndayishimiye'den geldi. Ayrıca Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez 82. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 15'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye inan Paintsil, topu içeriye çevirdi. Kaleci Ertaç Özbir'in topa müdahalesine rağmen Lukasik, kale sahasının içinde meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncu, altı pasın içinden topu ağlara yolladı: 1-0.

7. dakika Endri Çekiçi'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Paintsil'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'in kucağına kaldı.

24. daikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza yayının üzerinde topla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından auta gitti.

35. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasında Paintsil'e yaptığı hareket sonrası hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararı verdi. 37. dakikada penaltıyı kullanan Paintsil, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ceza sahasının sağ tarafına yaptığı ortada Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda top az farkla sol direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada Tetteh'in ceza sahasının solundan kale sahasının önüne yaptığı ortada Topalli'nin kafa vuruşunda, top üsten dışarı gitti.

73. dakikada Mustafa Eskihellaç, sağdan ceza sahasının içinde son çizgiye inerek yaptığı ortada altı pasın içindeki Topalli'nin yaptığı vuruşta top önce sağ alt direğe çarptı, sonra da kaleci Friedrich çizginin önünde meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

76. dakikada Yeni Malatyaspor golü buldu. Mustafa Eskihellaç'ın raki yarı sahanın sağ ortasından ceza sahasına havalandırdığı topu Tetteh, kafayla penaltı noktasının üzerindeki Ndayishimiye'ye indirdi. Müsait durumdaki bu oyuncu topu filelere yolladı: 2-1.

79. dakikada MKE Ankaragücü'nde bir oyuncu sakatlandı ve sarı-lacivertli futbolcular, topu taca attı. Daha sonra oyun başlayınca Yeni Malatyasporlu futbolcular topu rakip takıma vermedi. Bunun üzerine sahada iki takım oyuncuları arasına itişmeler başladı. Futbolcular ayrıldıktan sonra hakem Yeni Malatyaspor'dan Semih Kaya ve Karim Hafez, MKE Ankaragücü'nden ise Lukasik'e sarı kart gösterdi. 83. dakikadaki VAR incelemesinden sonra hakem Volkan Bayarslan, konuk ekipte Karim Hafez'in sarı kartını iptal etti ve bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

88. dakikada MKE Ankaragücü farkı tekrar 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasında ortasında Semih Kaya'nın topa müdahalesine rağmen kale sahasının içinde Borven'in dokunduğu meşin yuvarlak önce sağ alt direğe çarptı, sonra da filelere gitti: 3-1.

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

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