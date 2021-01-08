08 Ocak 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Süper Lig'de 17. hafta geride kalırken, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluğun favorisini açıkladı. İşte 2020/2021 sezonu şampiyonluğunun favorisi...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

, 'in 17. haftasının ardından şampiyonluğun favorisini açıkladı. İşte şampiyonluk oranları:

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Gaziantep FK: 25.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Trabzonspor: 25.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Alanyaspor: 18.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Galatasaray: 3.60

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Beşiktaş: 2.60

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Fenerbahçe: 2.45

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