Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, İzmir temsilcisi Göztepe'yi yenerek zirveye tırmanışı sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio, A.Parmak, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny



Göztepe: Megyeri, Mihojevic, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Napoleoni

GÖZTEPE İLE 25'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor'un 10, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.

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