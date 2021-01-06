06 Ocak 2021, Çarşamba

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Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. yönetimindeki Trabzonspor, İzmir temsilcisi Göztepe'yi yenerek zirveye tırmanışı sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da 'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: , Serkan, , Hosseini, , , A.Parmak, , , ,

Göztepe: Megyeri, Mihojevic, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Napoleoni

GÖZTEPE İLE 25'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor'un 10, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Teknik direktör yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu 'nun sakatlığı bulunuyor.

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