07 Ocak 2021, Perşembe

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Antalyaspor 3-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Antalyaspor 3 hafta sonra kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti ve 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

'in 17. haftasında Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini; Hakan Özmert (P), Gökdeniz Bayraktar ve Eren Albayrak kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise Balkovec'ten geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 21 yaparken, Karagümrük ise 21 puanda kaldı.
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