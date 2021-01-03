04 Ocak 2021, Pazartesi

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Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in 16. haftasında Çaykur ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Çaykur ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı 3 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, İsmail, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Murat, Arda, Furman, Piris, Berat, Mustafa Çeçenoğlu, Ayite, Sefa, Candeias, Sio

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