Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı 3 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, İsmail, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Murat, Arda, Furman, Piris, Berat, Mustafa Çeçenoğlu, Ayite, Sefa, Candeias, Sio

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