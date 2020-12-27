27 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Adrian Mutu Süper Lig'e geliyor!

Adrian Mutu Süper Lig'e geliyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

Juventus, Inter, Chelsea gibi çok büyük kulüplerin formasını giyen ve kariyerine teknik adam olarak devam eden İstanbul'a gelecek. Ligde hoca arayışında olan kulüplerle görüşecek olan Rumen teknik adamın hangi kulüplerle görüşeceği henüz bilinmiyor.

oynadığı Arges, Dinamo Bükreş, Inter, Verona, Parma, Juventus, Cesena, Ajaccio, Pune City, Targu Mures ve Fiorentina'da gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan eski Rumen futbolcu , arayışındaki Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik direktör olarak kariyerine devam eden 41 yaşındaki Adrian Mutu, Süper Lig kulüplerinin gündeminde. 41 yaşındaki teknik adamın Türk menajeri aracılığıyla 5 kulüple görüşmeler yaptığı öğrenildi. Mutu'nun hangi kulüplerle iletişimde olduğu ise sır gibi saklanıyor.

Almanya bağlantılı menajerlik şirketi üzerinden kendisine gelen teklifleri değerlendiren Mutu'nun, Türk menajerinin de önerisini dikkate alarak bir kulübe evet diyeceği belirtildi. Adrian Mutu'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek görüşmeler yapıp son kararını vereceği öğrenildi. 2016 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyan Adrian Mutu, attığı 35 golle ülkesinin en büyük golcüleri arasında yer alıyor. Mutu, şu anda Romanya U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

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