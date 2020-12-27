27 Aralık 2020, Pazar

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MKE Ankaragücü'nde sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan getirildi

Ankaragücü'ne yeni sportif direktör! İşte o isim
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

Ankaragücü'nde sportif direktörlük görevinde 'ın getirildiği açıklandı.

Kulübü, sportif direktörlük görevine 'ın getirildiğini açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, aramıza 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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