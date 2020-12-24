Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı 24 Aralık Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Kayode.

Genççlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Polomat, Berat Özdemir, Furman, Candeias, Stancu, Sefa Yılmaz, Stancu.

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