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Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Konyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Kayode.

Konyaspor: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Polomat, Berat Özdemir, Furman, Candeias, Stancu, Sefa Yılmaz, Stancu

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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