Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u Yasin ve Skoda'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 7. dakikada Yasin Pehlivan ve 59. dakikada Milan Skoda'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un 61. dakikada Lukas Podolski ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 18'e yükselterek 12. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Antalyaspor ise 17 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, 28 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise aynı gün saat 19.00'da Hatayspor'u ağırlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail, Yasin, Michalak, Tunay, Fabricio, Fernando, Skoda
Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Kudriashov, Veysel, Nuri, Bünyamin, Ribeiro, Podolski, Sidney, Amilton
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları