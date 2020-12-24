24 Aralık 2020, Perşembe

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Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rize Antalya'ya geçit vermedi!
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında , sahasında 'u Yasin ve Skoda'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 14. haftasında ile , Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 7. dakikada Yasin Pehlivan ve 59. dakikada Milan Skoda'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un 61. dakikada Lukas Podolski ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 18'e yükselterek 12. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Antalyaspor ise 17 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, 28 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise aynı gün saat 19.00'da Hatayspor'u ağırlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail, Yasin, Michalak, Tunay, Fabricio, , Skoda

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Kudriashov, Veysel, Nuri, Bünyamin, Ribeiro, Podolski, Sidney, Amilton

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