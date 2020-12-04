Süper Lig'de kalecilerin istatistikleri ortaya çıktı! 4 büyüklerin en iyisi...

Kurtardıklarından çok yedikleriyle hatırlanan kaleciler, performanslarıyla takımlarının kaderini belirliyor. Lider Alanyaspor’un başarısında sadece 3 gol yiyen Marafona’nın etkisi tartışılmaz. Lung en çok kurtaranlar listesinde olsa da forvetleri suskun kalan Kayserispor altlarda... 4 büyükler içindeyse en iyi eldiven Fatih Öztürk. İşte detaylar...

Futbolda başarı için en önemli şart şudur; "Atanın ve tutanın iyi olacak." Süper Lig'de geride kalan 10 haftayı takımların yalnız adamları kaleciler özelinde incelediğimizde ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'un başarısında 19 gol atmasının yanı sıra sadece 3 gol yiyen kalecisi Jose Marafona'nın payı büyük. Portekizli file bekçisi yaptığı yüzde 89'luk kurtarışla da bu alanda Süper Lig'in en iyisi durumunda.



LUNG KURTARDI TAKIMI ATAMADI

Kayserispor kalesinde Silviu Lung yaptığı yüzde 80'lik kurtarışla bu alanda Marafona'nın ardından ikinci sırada... Ancak yediği 10 gol ve takım arkadaşlarının sadece 5 gol üretebilmesi bu performansın başarıya yansımasına engel oluyor. Dört büyüklere baktığımızda G.Saraylı Fatih Öztürk en iyisi olarak öne çıkıyor. Beşiktaş kalecisi Ersin ve Fenerbahçeli Altay karneleriyle sınıfta kaldı. Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan, kurtarış sayısında iyi olsa da yüzdeye vurduğumuzda kendine 12. sırada yer bulabildi.



JOSE MARAFONA

A.Madrid'den sonra Avrupa'da 3 golle en az gol yiyen takım olan Alanyaspor, bu başarısını kalecisi Marafona'ya borçlu.



FATİH ÖZTÜRK

7 Süper Lig maçında 5 gol yiyen G.Ssaraylı kaleci, yüzde 80 olan kurtarış oranıyla ligin en iyi ikinci ismi durumunda.



UĞURCAN ÇAKIR

Geride kalan haftalarda 34 kurtarış yapan Trabzon kalecisi, kurtarış sayısında ligde ilk üç içerisinde bulunuyor.



A LTAY BAYINDIR

F.Bahçeli Altay, yüzde 65 olan pozisyonları kurtarma yüzdesinde 15 kaleciye geçildi. Özellikle ceza sahası içerisinden atılan şutlara karşı performansı tartışılan genç kaleci bu alanda yüzde 46'lık kurtarış yüzdesiyle 18. sırayı alabildi.



LEVENT TÜZEMEN

Atan ve tutan önemli

Futbolda temel iki kural var; atan ve tutan... Galatasaray son iki şampiyonlukta en büyük katkıyı Muslera'dan gördü. Gomis ve Diagne golleriyle Galatasaray'a katkı sağlayıp gol kralı oldular. Bu bayrağı Alanya kalecisi Marafona taşıyor. Alanya çok pozisyon veriyor ama Marafona müthiş kurtarışlar yapıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçlarda kaleciler başroldeydi. Altay, Ersin, Fatih yedikleri gollerde inanılmaz pozisyon hataları yaptılar. Kaleci Mert de eski formunda değil. Uğurcan da sezona iyi başlamadı. Lung, Münir ve Sehic iyi kaleciler. Ligin en kötü kalecisi ise Denizli'de Pantilimon.



GÜRCAN BİLGİÇ

Başarı ile iyi farklıdır

Şu anda Süper Lig'de en başarılı kaleci Marafona... Hem en az gol yiyen hem de kurtarışlarıyla takımını zirvede tutan bir isim. Ancak başarılı ile iyiyi ayırmak gerekir. Altay veya Uğurcan'ın geçmiş performanslarına da bakınca onların yarattığı beklentiyi Marafona karşılamıyor. Futbolun kendi hikayesinde kaleciyi büyüten faktör de takım. Bence değerlendirme, yediği gol sayısı ile değil yaptığı kurtarış sayısı ile olmalı. Buna göre Altay'ın ön plana çıktığını düşünüyorum.



İSKENDER GÜNEN

Savunma uyumlu olmalı

Alanyaspor'un bulunduğu yerin en önemli kilit taşlarından biri kalecisi Marafona... Bir takımda kaleci gerekli yeterlilikte olmadığı zaman büyük sorunlar ortaya çıkar. Geçen sezon Muslera'nın sakatlanmasından sonra Galatasaray'ın çok fazla puan kayıpları yaşadığını unutmayın. Şampiyon olan takımların kazandığı puanlarda kaleci performanslarının çok üst düzeyde olduğu maçlar vardır. Savunmanızla uyumlu bir kaleciniz yoksa oynadığınız maçlarda büyük sorunlar ortaya çıkacaktır.



FATİH DOĞAN

Zamanlama öne çıkarır

Bana göre sezonun en iyi kalecisi Hataysporlu Münir... Hatayspor az gol yiyen (9) bir takımsa kalecisinin önemli katkısı var. Kaleci modern futbolda çok önemli bir yer tutuyor. Elinizde iyi kaleci varsa takım 1-0 önde başlıyor. Oyunu okuması, topu oyuna sokması, zamanlaması kalecileri bir adım öne çıkartıyor. Ülkemizdeki en iyi kalecisi Muslera… Muslera olmayınca Galatasaray defansının nasıl bocaladığını gördük. Dönüşü artı değer katacaktır. Beklentilerin altında kalanı bir diğer isim de bana göre Mert Günok oldu. Yetenekleri var ama performansı zayıf.

(Sabah)

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