Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var? | Süper Lig
Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen bordo mavililer, zorlu deplasmandan galip ayrılarak zirveye doğru tırmanmak istiyor. Trabzonspor, Avcı döneminde ligde 5 maça çıkarken 11 puan topladı ve kalesinde sadece 2 gol gördü. Evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor ise bu seriyi devam ettirmek istiyor. Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçları Hatayspor - Trabzonspor maçı ile start alacak. İki takım da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Trabzonspor maçı 22 Aralık Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabit, Ribeiro, Akintola, Traore, Aaron, Diouf
Trabzonspor: Uğurcan, Serken, Edgar, Hugo, Marlon, A. Parmak, Baker, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
HATAY'DA HEDEF SERİ YAKALAMAK
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek ligde dış saha maçlarında ikinci galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 21 puanla 6. sıraya yerleşti. Deplasman maçlarında istediğini alamayan bordo-beyazlılar hafta sonu karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek, ligde 2. deplasman maçını kazandı. Bu maç öncesinde çıktığı 5 deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayan Hatayspor, İzmir temsilcisini evinde Diouf'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Hatay temsilcisi, Göztepe'ye penaltıdan attığı gol de bu sezon penaltıdan attığı ilk golü oldu. Bordo-beyazlılar deplasman maçlarında kalesinde 11 gol görürken, rakiplerine ise sadece 2 gol atabildi.
SÜPER LİG'DE İLK MAÇ
Trabzonspor ve Hatayspor, lig tarihinde ilk defa birbirlerine rakip olacak. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve şimdiye kadar önemli işlere imza atan Hatayspor, 6 maçtır evinde kaybetmezken, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen bordo-mavililer ise 3 maçtır dış sahada yenilmiyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Karadeniz ekibi ise deplasmanda son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
TRABZONSPOR İÇİN KIRILMA MAÇI
Yaşanan teknik direktör değişiminin ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ligde toparlanma sürecine girdi ve zirveye doğru tırmanışa geçti. Trabzonspor, Avcı ile birlikte ligde henüz maç kaybetmedi. Bordo-mavililerin, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu müsabaka, Karadeniz ekibi için kırılma maçlarından biri olma özelliğini taşıyor. 17 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor, rakibi karşısında alacağı 3 puanla, puanını 20'ye yükseltecek ve liderle arasındaki puan makasını bir adım daha kısaltacak.
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