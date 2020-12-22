Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen bordo mavililer, zorlu deplasmandan galip ayrılarak zirveye doğru tırmanmak istiyor. Trabzonspor, Avcı döneminde ligde 5 maça çıkarken 11 puan topladı ve kalesinde sadece 2 gol gördü. Evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor ise bu seriyi devam ettirmek istiyor. Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçları Hatayspor - Trabzonspor maçı ile start alacak. İki takım da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 22 Aralık Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabit, Ribeiro, Akintola, Traore, Aaron, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Serken, Edgar, Hugo, Marlon, A. Parmak, Baker, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

HATAY'DA HEDEF SERİ YAKALAMAK

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek ligde dış saha maçlarında ikinci galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 21 puanla 6. sıraya yerleşti. Deplasman maçlarında istediğini alamayan bordo-beyazlılar hafta sonu karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek, ligde 2. deplasman maçını kazandı. Bu maç öncesinde çıktığı 5 deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayan Hatayspor, İzmir temsilcisini evinde Diouf'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Hatay temsilcisi, Göztepe'ye penaltıdan attığı gol de bu sezon penaltıdan attığı ilk golü oldu. Bordo-beyazlılar deplasman maçlarında kalesinde 11 gol görürken, rakiplerine ise sadece 2 gol atabildi.

SÜPER LİG'DE İLK MAÇ

Trabzonspor ve Hatayspor, lig tarihinde ilk defa birbirlerine rakip olacak. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve şimdiye kadar önemli işlere imza atan Hatayspor, 6 maçtır evinde kaybetmezken, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen bordo-mavililer ise 3 maçtır dış sahada yenilmiyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Karadeniz ekibi ise deplasmanda son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR İÇİN KIRILMA MAÇI

Yaşanan teknik direktör değişiminin ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ligde toparlanma sürecine girdi ve zirveye doğru tırmanışa geçti. Trabzonspor, Avcı ile birlikte ligde henüz maç kaybetmedi. Bordo-mavililerin, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu müsabaka, Karadeniz ekibi için kırılma maçlarından biri olma özelliğini taşıyor. 17 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor, rakibi karşısında alacağı 3 puanla, puanını 20'ye yükseltecek ve liderle arasındaki puan makasını bir adım daha kısaltacak.

DİĞER