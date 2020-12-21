21 Aralık 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 16-21. hafta programı

Dev derbinin tarihi belli oldu! İşte 16-21. hafta programı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

Son dakika haberi... 'de 16-21. haftalar arasında oynanacak maçların tarihleri açıklandı. Ligin 19. haftasındaki - derbisi, 17 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF, 'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftaların programını açıkladı. 19'uncu haftada oynanacak olan - derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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