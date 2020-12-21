Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u Amilton ve Fredy'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Akdeniz ekibi, rakibini 37. dakikada Amilton ve 40. dakikada Fredy'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek 12. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

ANTALYASPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Ribeiro, Bünyamin, Nuri, Amilton, Sidney Sam, Jahovic, Podolski

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, M. Lopes, Aziz Behic, Kolovetsios, Kvrzic, M. Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Alibec

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Sidney Sam'in rakip yarı alanının ortasından çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.



10'uncu dakikada Zoran Kvrzic'in ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin sağından auta gitti.



31'inci dakikada Amilton'un altıpas üzerinden çektiği sert şut, defansa çarparak üst direkten kornere gitti.



33'üncü dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altı pas üzerinde topla buluşan Sidney Sam dönerek vurdu, top az farkla auta gitti.



37'nci dakikada Sidney Sam'ın pasında topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Amilton'la buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



40'ıncı dakikada Bünyamin Balcı topu sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdi. Fredy karşıladığı topa gelişine düzgün bir vuruş yaparak ağları havalandırdı: 2-0.



İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile kapandı.



59'uncu dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Fredy'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutu araya giren savunma son anda engelledi.



66'ncı dakikada sol kanatta Veysel Sarı'dan topu kapan Pedro Henrigue, rakip ceza alanına girerek golünü attı. Ancak VAR hakeminin uyarısı ile maçın hakemi Ümit Öztürk pozisyonu yeniden izledi. Golden önce Pedro Henrique'nin Veysel Sarı'ya faul yaptığını tespit eden Öztürk, golü geçersiz kaydı.



68'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanına giren topla Pedro Henrique, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci yatarak topu uzaklaştırdı.



76'ncı dakikada Campanharo'un sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.



Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazandı.

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