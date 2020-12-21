Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "sportmenliğe aykırı hareket", "hakaret" ve "tedbire uymaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca 21.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN HURMA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.12.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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