21 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da 2 sakatlık birden! Muslera ve Etebo...

Galatasaray'da 2 sakatlık birden! Muslera ve Etebo...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

, 'in 14. haftasında oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, 2 futbolcusunun sağlık durumu hakkında da açıklamada bulundu. Etebo ve 'nın sakatlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar...

'in 14. haftasında ile karşılaşacak olan , idman raporunu yayınladı. İdman raporunda yer alan bilgilere göre, ve Etebo sakatlandı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumu iyiye doğru gidiyordu. İşte Galatasaray tarafından yapılan o açıklama;

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle gördüğü tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Geçirdiği semptomlu Covid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı. Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edilmektedir. Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır. Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek."

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