Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Sivasspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer, Hurtado

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Robin, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Kayode, Gradel

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