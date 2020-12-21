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Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

'in 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Sivasspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer, Hurtado

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Robin, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Kayode, Gradel

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