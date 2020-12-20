Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Horozlar, 1-0 kazandı ve 6 maç aradan sonra galip geldi.

Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Mücadelenin 71. dakikasında ev sahibi adına Murawski çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Denizlispor bu sonuçla beraber 6 hafta aradan sonra galip geldi ve puanını 9'a yükseltti. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Denizlispor öne geçti. Mesanovic'in sağdan ortasında Alanyaspor kalecisi Marafona'yla Juanfran anlaşmazlığa düştü. Rodallega, ikiliden seken topu altı pasta önünde bularak ağları havalandırdı: 1-0.

16'ncı dakikada ev sahibi yine gole yaklaştı. Rodallega'nın serbest vuruşunu kaleci Marafona son anda köşeden kornere çeldi.

24'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında Bakasetas'ın soldan ortasına Caulker'in kafa şutu üstten auta çıktı.

44'üncü dakikada Alanyasporlu Davidson'un ceza sahası dışından şutunu Cenk uzanıp kornere çeldi.

İlk yarı bu skorla bitti.

59'uncu dakikada Denizlispor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın yerden şutu yan direkten döndü.

70'inci dakikada defansın arkasına sarkan Juanfran'ıon karşı karşıya pozisyonda şutunda açıyı kapatan kaleci Cenk gole engel oldu.

71'inci dakikada ceza yayı önünde Salih'i düşüren Denizlisporlu Murawski, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

72'nci dakikada Bakasetas'ın yerden kullandığı serbest vuruş Cenk'te kaldı.

90+6'ncı dakikada Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta çıktı.

Maç 1-0 sona erdi.

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