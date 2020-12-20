20 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Gençlerbirliği 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankara derbisinde kazanan çıkmadı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 13. haftası derbisine sahne oldu. sahasında 'nü ağırlarken, karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 13. haftasında sahasında 'nü konuk etti. 2 gol olan mücadelede kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gençlerbirliği'nin golü 58. dakikada Berat Özdemir'den gelirken, konuk takımın golü ise 74'te Lobjanidze kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2 takımın da yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Gençlerbirliği 12 puana yükselirken Ankaragücü ise 9 puana ulaştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

21 . dakikada Polomat'ın kaleye 30 metre mesafeden sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Fredrich topu üstten kornere tokatladı.

25. dakikada Ender Aygören'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Güral'ın şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

34. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahasında son çizgiye inerek penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Emre Güral'ın çektiği şutta, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı sağına uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında ceza sahasının solundan Atila Turan'ın şutunda, savunmada seken top direğin dibinden kornere çıktı.

36. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Friedrich topu sağına uzanarak kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

56. dakikada Candeias'ın rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest atışta, ceza sahasının içinde iyi yükselen Motta'nın yaptığı kafa vuruşunda, top sol direğin yanından auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Murat Yıldırım'ın soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Berat Özdemir, kale sahasının içinde dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

74. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Emre Güral'ın ara pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 1-1.

90+6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sami Gökhan Altıparmak'a VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gösterdi. Sami Gökhan'ın Orkan Çınar'a yaptığı hareket sonrası oyuncuya önce sarı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızıya çevirdi. Sami Gökhan Altıparmak, oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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