Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, Berkay Özcan, Edin Visca, İrfan Can, Deniz Türüç, Demba Ba.

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Fabiano, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sagal, Rodallega, Sacko.

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