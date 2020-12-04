04 Aralık 2020, Cuma

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Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Kasımpaşa maçına dair tüm bilgiler
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

'in 11. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar, son 2 maçında Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek büyük bir ivme yakaladı. Lacivert-beyazlılar ise son maçında Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrıldı. Peki, Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak. Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu maçın hangi kanalda, saat kaçta olduğunu arama motorlarına yazıyor. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçı hakkında tüm bilgiler..

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı 4 Aralık Cuma günü (bugün) saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ ÖĞRENMEK İÇİN:

Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

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