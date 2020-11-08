08 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kayserispor Hatayspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Hatay tek attı 3 aldı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında , deplasmanda 'u Diouf'un attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 8. haftasında Hes Kablo ile Atakaş , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 64. dakikada Mame Diouf'un attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Öte yandan ev sahibi takımda Pedro Henrique, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alan ve 2 maç eksiği bulunan Hatayspor, 11 puanla 9. sırada yer aldı. 6 puanı bulunan Kayserispor ise 19. sırada kendine yer buldu.

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Fernandes, Kvrzic, Henrique, Alibec.

Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Billong, Popov, Rayane, Selim, Sackey, Babajide, Traore, Diouf.

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