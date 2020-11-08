Kayserispor Hatayspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)
Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kayserispor'u Diouf'un attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, rakibini 64. dakikada Mame Diouf'un attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Öte yandan ev sahibi takımda Pedro Henrique, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alan ve 2 maç eksiği bulunan Hatayspor, 11 puanla 9. sırada yer aldı. 6 puanı bulunan Kayserispor ise 19. sırada kendine yer buldu.
KAYSERİSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Fernandes, Kvrzic, Henrique, Alibec.
Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Billong, Popov, Rayane, Selim, Sackey, Babajide, Traore, Diouf.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama