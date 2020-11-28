Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Galatasaray'ın ve Rizespor'un eksik futbolcuları da araştırılanlar arasında. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Falcao kadroda mı? Rizespor'da son durum ne? Luyindama oynayacak mı? Maçın hakemi kim? İşte detaylar...
Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Galatasaray maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
ÇAYKUR RİZESPOR: GÖKHAN, MOROZIUK, DILVER, MERIAH, MELNJAK, ABDULLAH, DONSAH, BAIANO, BOLDRIN, ONUR, REMY
GALATASARAY: FATİH, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, FEGHOULI, EMRE AKBABA, ÖMER, EMRE KILINÇ, DIAGNE
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
RADAMEL FALCAO YİNE YOK!
Galatasaray'ın maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
REMY MÜJDESİ
Ligde 12 puanla 9'uncu sırada yer alan Çaykur Rizespor, rakibinin önemli oyuncularının yokluğunu da iyi değerlendirmek istiyor. Sahasında oynamanın avantajını iyi kullanarak Galatasaray'ı evine eli boş göndermekte kararlı olan yeşil-mavili ekipte koronavirüs tedavisi biten ve tamamen hazır hale gelen Fransız golcü Loic Remy'in ilk 11'de oynayacak olması teknik heyeti sevindiriyor. Golcü oyuncu teknik direktör Stjepan Tomas'ın rakibine karşı bu maçtaki en önemli kozu olacak.
GALATASARAY KARŞISINDA EN ÖNEMLİ KOZ OLACAK
Takımının Uşakspor ile oynadığı karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan Polonyalı futbolcu, aynı zaman da 1 de penaltı yaptırarak galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Gösterdiği performansla Rizespor'un kendisinden beklediği işlere imza atan Michalak, Galatasaray karşılaşması öncesinde yüzleri güldürdü.
6-0'lık Uşakspor mücadelesinde 3 gole direkt etki eden Michalak, hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak olan lig mücadelesinde hocasının en büyük silahlarından biri olacak. Geçtiğimiz sezon ligin en hızlı 3 futbolcusundan birisi olarak gösterilen Michalak, sol kanattaki performansıyla sezon başında birçok ekibin gündemine girmiş ve Rizespor'a imza atmıştı. Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas da, özellikle hızından dolayı Galatasaray mücadelesinde Michalak'ı 11'de tercih edebilir. Savunma arkasına atılan toplarda hızını iyi kullanarak pozisyon üreten Polonyalı oyuncu, takımının önümüzdeki haftalarda en önemli kozlarından birisi olacak.
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