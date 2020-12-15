15 Aralık 2020, Salı

SÜPER LİG

Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.12.2020

'de corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen maçlardan biri olan - mücadelesi futbolseverleri bekliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de 12. hafta geride kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle 6. hafta ertelenen maçta ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Hatayspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Sivas'ta sessiz gece! Sivas'ta sessiz gece!
Başakşehir evinde mağlup! Başakşehir evinde mağlup!
Kartal'ın serisini Alanya bitirdi! Kartal'ın serisini Alanya bitirdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör