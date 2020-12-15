Süper Lig'de corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen maçlardan biri olan Ankaragücü - Hatayspor mücadelesi futbolseverleri bekliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 12. hafta geride kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle 6. hafta ertelenen maçta Ankaragücü ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Hatayspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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