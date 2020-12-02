02 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

(), 'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini resmi internet sitesinden açıkladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu'na görev verilmedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 'in 11. haftasında görev yapacak hakemler açıkladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan ve her iki kulüp tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

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