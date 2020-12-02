Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini resmi internet sitesinden açıkladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu'na görev verilmedi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler açıkladı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan ve her iki kulüp tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.
Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
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